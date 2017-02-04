Разрушительный ураган пронесся по Франции (фото)

Сегодня, 12:24

О погибших или пострадавших в результате стихии не сообщается 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Ураган под называнием "Лев" оставил без электричества около 250 тысяч человек на юго-западе Франции, сообщает AFP.

Мощный ветер повалил деревья и рекламные конструкции. Порывы ветра местами достигали 148 км/час.

Красиво, но страшно: буйство стихии на побережье Франции 

Ранее метеорологи объявили максимальный — красный — уровень опасности в западном регионе Франции Новая Аквитания в связи с погодными условиями.

Читайте также: Во Франции шторм затопил целый город

Напомним, в январе Франция уже пережила мощную бурю. В отдельных областях скорость ветра достигала 40 метров в секунду (146 километров в час).

В результате удара стихии без электричества остались почти 240 тысяч домохозяйств и других потребителей энергии. Над восстановлением сетей работали около 1,2 тысячи специалистов.
фото, Франция, деревья, ураган, без электричества, метеорологи, порывы

Вы сейчас просматриваете новость "Разрушительный ураган пронесся по Франции (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования