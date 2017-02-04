Разрушительный ураган пронесся по Франции (фото)

О погибших или пострадавших в результате стихии не сообщается

Ураган под называнием "Лев" оставил без электричества около 250 тысяч человек на юго-западе Франции, сообщает AFP.

Мощный ветер повалил деревья и рекламные конструкции. Порывы ветра местами достигали 148 км/час.

Красиво, но страшно: буйство стихии на побережье Франции

Ранее метеорологи объявили максимальный — красный — уровень опасности в западном регионе Франции Новая Аквитания в связи с погодными условиями.

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Напомним, в январе Франция уже пережила мощную бурю. В отдельных областях скорость ветра достигала 40 метров в секунду (146 километров в час).

В результате удара стихии без электричества остались почти 240 тысяч домохозяйств и других потребителей энергии. Над восстановлением сетей работали около 1,2 тысячи специалистов.