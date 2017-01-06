Разведка США обнаружила, кто пытался передать секретные документы в WikiLeaks из России

С секретным докладом ознакомится Барак Обама, а также члены Конгресса и Дональд Трамп

Американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили в четверг Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

"Белый дом получил доклад, и президента Обаму брифингуют в настоящее время (представители разведки – Ред.)", – сказал он.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.

В свою очередь, госсекретарь США Джон Керри назвал правильными принятые ответные меры на прошедшие в ходе предвыборной кампании хакерские атаки, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Россия.

"Это было серьезным событием, и президент Обама отреагировал соответствующим образом", – заявил в четверг Керри.

Напомним, Wikileaks увеличил до 30 тыс. долларов вознаграждение за данные, которые могут привести к аресту сотрудников администрации президента США Барака Обамы, причастных к уничтожению записей Национального государственного архива США.