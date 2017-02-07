Развертывание войск НАТО в Балтии посылает четкий сигнал РФ – Грибаускайте

Сегодня, 19:36

Немецкий батальон в Литве возглавит контингент НАТО, в который входят военные из Бельгии, Нидерландов и Франции

Немецкий батальон прибыл в Литву. Фото: AFP
Немецкий батальон прибыл в Литву. Фото: AFP

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что развертывание войск НАТО в странах Балтии направляет "четкий сигнал", что военный альянс остается "сильным и объединенным". Об этом она заявила 7 февраля во время церемонии приема немецкого батальона в литовском городе Рукла, передает УНН.

По слова Грибаускайте, развертывание войск НАТО в странах Балтии направляет "четкий сигнал" о том, что военный альянс остается "сильным и объединенным".

"Развертывание войск является усилением стратегии сдерживания НАТО, учитывая нынешнее наращивание войск вдоль наших границ и агрессивные действия в нашем регионе", – отметила Грибаускайте.

Немецкий батальон в Литве возглавит контингент НАТО, в который входят военные из Бельгии, Нидерландов и Франции. Весной этого года он должен насчитывать 1200 солдат.

Как сообщалось, первые группы немецких и бельгийских военных прибыли во вторник, 24 января, в Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО.

Напомним, на Яворовский полигон во Львовской области прибыли военные инструкторы из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши. В течение года здесь проведут учения на полигоне для четырех подразделений ВСУ, а это свыше 1200 солдат и офицеров, имеющих боевой опыт.
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