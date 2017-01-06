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В Питере разъяренные дальнобойщики устроили погром на трассе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/91_main.1483656772.png http://www.segodnya.ua/img/article/7858/91_tn.1483656772.png Мир Участнкии акции таранили на автомобилях шлагбаумы и блокировали проезд

В Питере разъяренные дальнобойщики устроили погром на трассе (фото)

Сегодня, 01:00

Участнкии акции таранили на автомобилях шлагбаумы и блокировали проезд

В Санкт-Петербурге в четверг, 5 января, дальнобойщики перекрыли Западный скоростной диаметр, протестуя таким образом против решения превратить дорогу в платную. Об этом пишет Деловой Петербург.

Отмечается, что акция длилась около часа, а ее участники перекрыли 5 полос. Они таранили на автомобилях шлагбаумы и блокировали проезд.

По информации издания, полиция никого не задержала за участие в акции.

Отмечается, что президент России Владимир Путин во время открытия Западного скоростного диаметра 4 декабря назвал его ключевым проектом для петербургской инфраструктуры. Магистраль является платной. Она связывает север и юг города.
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