"Реал" близок к абсолютному рекорду в Испании

Если команда Зидана не проиграет в следующем матче, то ее серия без поражений составит 40 матчей

Разгромив в игре 17-го тура чемпионата Испании "Гранаду" (5:0) "Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений.

Каталонский клуб в сезоне-2015/16 в течение 39 игр не знал горечи поражений, теперь такой же показатель имеет и мадридский клуб. В случае победы "Реала" в предстоящей игре Кубка Испании против "Севильи" будет установлен новый рекорд для испанских команд.

В 39 матчах подопечные Зинедина Зидана 8 раз сыграли вничью, выиграв 31 встречу. С момента назначения французского специалиста на пост главного тренера в начале 2015 года "Реал" проиграл лишь два матча, выиграв три титула.

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