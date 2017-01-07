Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Реал" близок к абсолютному рекорду в Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7862/15_main.1483801256.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/15_tn.1483801256.jpg Мир Если команда Зидана не проиграет в следующем матче, то ее серия без поражений составит 40 матчей

"Реал" близок к абсолютному рекорду в Испании

Сегодня, 22:29

Если команда Зидана не проиграет в следующем матче, то ее серия без поражений составит 40 матчей

&quot;Реал&quot; повторил рекорд &quot;Барселоны&quot; по количеству матчей без поражений. Фото AFP
"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений. Фото AFP

Разгромив в игре 17-го тура чемпионата Испании "Гранаду" (5:0) "Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений.

Каталонский клуб в сезоне-2015/16 в течение 39 игр не знал горечи поражений, теперь такой же показатель имеет и мадридский клуб. В случае победы "Реала" в предстоящей игре Кубка Испании против "Севильи" будет установлен новый рекорд для испанских команд.

В 39 матчах подопечные Зинедина Зидана 8 раз сыграли вничью, выиграв 31 встречу. С момента назначения французского специалиста на пост главного тренера в начале 2015 года "Реал" проиграл лишь два матча, выиграв три титула.

"Реал" всухую разгомил команду Артема Кравца (фото)

рекорд, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

Вы сейчас просматриваете новость ""Реал" близок к абсолютному рекорду в Испании". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"Реал" - "Гранада" - 5:0. Фото AFP

"Реал" всухую разгомил команду Артема Кравца

Сегодня, 15:58

Украинский нападающий "Гранады" отыграл весь матч против "Реала"

Мир

Зинедин Зидан. Фото AFP

"Реал" намерен поднять в два раза зарплату Зинедину Зидану

5 Января, 21:12

Ныне наставник мадридского клуба получает 4,25 млн евро в год

Мир

Зинедин Зидан. Фото FP

Зидан: "Я потерял больше волос за год, проведенный в качестве тренера "Реала"

3 Января, 18:40

Наставник мадридцев рассказал о работе главным тренером

Мир

Игроки "Реала" соревновались в точности ударов

Футболисты "Реала" устроили турнир по правилам игры FIFA 17

2 Января, 16:27

Игроки "Реала" посоревновались в штрафных ударах по правилам FIFA 17, Хамес Родригес – лучший

Мир

Иско. Фото Instagram

Гвардиола хочет купить полузащитника "Реала" Иско

30 Декабря 2016, 16:08

Иско может летом сменить "Реал" на "Манчестер Сити"

Мир

Криштиану Роналду. Фото AFP

Китайский клуб предлагал за Роналду 300 миллионов евро - агент

30 Декабря 2016, 09:42

Лично футболисту обещали годовой оклад в 100 миллионов евро

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.