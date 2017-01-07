"Реал" всухую разгомил команду Артема Кравца (фото)

Украинский нападающий "Гранады" отыграл весь матч против "Реала"

В матче 17 тура чемпионата Испании лидер Примеры мадридский "Реал" на своем поле разгромил предпоследнюю команду сезона – "Гранаду", за которую весь матч отыграл украинский нападающий Артем Кравец.

Голы за "Реал" забивали Иско (12 и 31 минуты), Бензема (20), Криштиану Роналду (27) и Каземиро (58).

На 90-й минуте Артем Кравец получил отличный шанс забить гол. Выйдя один на один с вратарем "Реала", наш форвард пробил низом прямо в Кейлора Наваса. Практически весь матч Кравец отбегал без мяча: преимущество мадридского клуба было безоговорочным.

Напомним, что Кравец – лучший бомбардир "Гранады", на его счету четыре гола в Примере в этом сезоне.

Таблица чемпионата Испании: