"Реал" всухую разгомил команду Артема Кравца (фото)
Украинский нападающий "Гранады" отыграл весь матч против "Реала"
В матче 17 тура чемпионата Испании лидер Примеры мадридский "Реал" на своем поле разгромил предпоследнюю команду сезона – "Гранаду", за которую весь матч отыграл украинский нападающий Артем Кравец.
Голы за "Реал" забивали Иско (12 и 31 минуты), Бензема (20), Криштиану Роналду (27) и Каземиро (58).
На 90-й минуте Артем Кравец получил отличный шанс забить гол. Выйдя один на один с вратарем "Реала", наш форвард пробил низом прямо в Кейлора Наваса. Практически весь матч Кравец отбегал без мяча: преимущество мадридского клуба было безоговорочным.
Напомним, что Кравец – лучший бомбардир "Гранады", на его счету четыре гола в Примере в этом сезоне.
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|16
|12
|4
|0
|45-14
|40
|2
|БАРСЕЛОНА
|16
|10
|4
|2
|41-16
|34
|3
|СЕВИЛЬЯ
|16
|10
|3
|3
|32-21
|33
|4
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|16
|8
|5
|3
|25-11
|29
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|16
|9
|2
|5
|28-21
|29
|6
|АТЛЕТИКО
|16
|8
|4
|4
|29-14
|28
|7
|АТЛЕТИК
|16
|8
|2
|6
|22-19
|26
|8
|ЭЙБАР
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|5
|8
|4
|21-23
|23
|10
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|16
|5
|6
|5
|26-24
|21
|11
|МАЛАГА
|16
|5
|6
|5
|25-26
|21
|12
|АЛАВЕС
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|13
|СЕЛЬТА
|16
|6
|3
|7
|25-31
|21
|14
|БЕТИС
|16
|5
|3
|8
|18-29
|18
|15
|ДЕПОРТИВО
|17
|4
|5
|8
|23-28
|17
|16
|ЛЕГАНЕС
|16
|4
|4
|8
|13-27
|16
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|15
|3
|3
|9
|21-29
|12
|18
|СПОРТИНГ
|16
|3
|3
|10
|17-33
|12
|19
|ГРАНАДА
|17
|1
|6
|10
|14-38
|9
|20
|ОСАСУНА
|16
|1
|4
|11
|13-34
|7
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