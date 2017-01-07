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"Реал" всухую разгомил команду Артема Кравца (фото)

Сегодня, 15:58

Украинский нападающий "Гранады" отыграл весь матч против "Реала"

В матче 17 тура чемпионата Испании лидер Примеры мадридский "Реал" на своем поле разгромил предпоследнюю команду сезона – "Гранаду", за которую весь матч отыграл украинский нападающий Артем Кравец.

Голы за "Реал" забивали Иско (12 и 31 минуты), Бензема (20), Криштиану Роналду (27) и Каземиро (58).

На 90-й минуте Артем Кравец получил отличный шанс забить гол. Выйдя один на один с вратарем "Реала", наш форвард пробил низом прямо в Кейлора Наваса. Практически весь матч Кравец отбегал без мяча: преимущество мадридского клуба было безоговорочным.

Напомним, что Кравец – лучший бомбардир "Гранады", на его счету четыре гола в Примере в этом сезоне.

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 16 12 4 0 45-14 40
2  БАРСЕЛОНА 16 10 4 2 41-16 34
3  СЕВИЛЬЯ 16 10 3 3 32-21 33
4  ВИЛЬЯРРЕАЛ 16 8 5 3 25-11 29
5  РЕАЛ СОСЬЕДАД 16 9 2 5 28-21 29
6  АТЛЕТИКО 16 8 4 4 29-14 28
7  АТЛЕТИК 16 8 2 6 22-19 26
8  ЭЙБАР 16 6 5 5 22-20 23
9  ЭСПАНЬОЛ 17 5 8 4 21-23 23
10  ЛАС-ПАЛЬМАС 16 5 6 5 26-24 21
11  МАЛАГА 16 5 6 5 25-26 21
12  АЛАВЕС 16 5 6 5 15-17 21
13  СЕЛЬТА 16 6 3 7 25-31 21
14  БЕТИС 16 5 3 8 18-29 18
15  ДЕПОРТИВО 17 4 5 8 23-28 17
16  ЛЕГАНЕС 16 4 4 8 13-27 16
17  ВАЛЕНСИЯ 15 3 3 9 21-29 12
18  СПОРТИНГ 16 3 3 10 17-33 12
19  ГРАНАДА 17 1 6 10 14-38 9
20  ОСАСУНА 16 1 4 11 13-34 7
чемпионат Испании, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Артем Кравец, Карим Бензема, Гранада, Иско, Каземиро

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