Редкое видео: афинский акрополь в снегу (видео)

Снег – крайне редкое явление в Афинах, он выпадает раз в несколько лет, в отличие от горных районов Греции

В понедельник в Афинах выпал снег. Чтобы дети не падали на скользких тротуарах, в городе закрыли школы. А чтобы избежать транспортного коллапса, перекрыли часть дорог. Но у непривычной для Афин погоды есть и положительная сторона: акрополь (и особенно Парфенон) в снегу выглядит сказочно, пишет Медуза.





