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Редкое видео: афинский акрополь в снегу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/79_main.1484242815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/79_tn.1484242815.jpg Мир Снег – крайне редкое явление в Афинах, он выпадает раз в несколько лет, в отличие от горных районов Греции

Редкое видео: афинский акрополь в снегу (видео)

Сегодня, 12:03

Снег – крайне редкое явление в Афинах, он выпадает раз в несколько лет, в отличие от горных районов Греции


В понедельник в Афинах выпал снег. Чтобы дети не падали на скользких тротуарах, в городе закрыли школы. А чтобы избежать транспортного коллапса, перекрыли часть дорог. Но у непривычной для Афин погоды есть и положительная сторона: акрополь (и особенно Парфенон) в снегу выглядит сказочно, пишет Медуза.


 
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