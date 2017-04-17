Референедум в Турции: в ЕС призывают Анкару к осторожности

Сегодня, 01:20

Еврочиновники ожидают оценки наблюдательных миссий ОБСЕ и ODIHR, в том числе относительно возможных нарушений при проведении референдума

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP
Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвали турецкое руководство добиться "максимального консенсуса" среди населения при воплощении конституционных изменений. Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Ввиду небольшой разницы в голосах по итогам референдума и долгосрочных последствий конституционных изменений, мы также призываем турецкие власти достичь максимального консенсуса среди населения в ходе их воплощения", – говорится в совместном заявлении чиновников ЕС.

По их словам, они ожидают оценки наблюдательных миссий ОБСЕ и ODIHR, в том числе относительно возможных нарушений при проведении референдума.

По данным турецкого агентства Anadolu, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Сам Эрдоган уже поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом референдума.

Как сообщалось, оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.
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