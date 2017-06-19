Рекордное число женщин избрано в парламент Франции

223 женщины добились избрания на прошедших в воскресенье, 18 июня, выборах в нижнюю палату парламента Франции. Это является рекордом для страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на парижские СМИ.

Таким образом, депутаты-женщины составят 38,65% депутатов Национального собрания, в котором всего 577 мест.

В Нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 155 женщин.

Женщины составят 46,45% депутатов партии-победительницы "Вперед, республика!"

Напомним, результаты выборов депутатов Национального собрания Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.