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Рекордсменка мира в прыжках в высоту против отмены всех рекордов http://www.segodnya.ua/img/article/7856/21_main.1483549756.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/21_tn.1483549756.jpg Мир Стефка Костадинова считает, что борьба с допингом – не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом

Рекордсменка мира в прыжках в высоту против отмены всех рекордов

Сегодня, 19:30

Стефка Костадинова считает, что борьба с допингом – не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом

Стефка Костадинова. Фото bgolympic.org
Стефка Костадинова. Фото bgolympic.org

Рекордсменка мира в прыжках в высоту, глава НОК Болгарии Стефка Костадинова раскритиковала идею аннулирования мировых рекордов в легкой атлетике. Данное предложение выдвинул глава Международной ассоциации спортивной прессы Джанни Мерло в открытом письме президенту ИААФ Себастьяну Коэ.

Мерло мотивировал это большим количеством допинговых скандалов в спорте в последние годы.

Костадинова преодолела планку на высоте 2,09 в 1987 году.

"Отмена мировых рекордов – неправильная идея, – сказала Костадинова. – Борьба с допингом – не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом".
Болгария, рекорды, допинг

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Источники:

СЭ, Reuters

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