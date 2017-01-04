Рекордсменка мира в прыжках в высоту против отмены всех рекордов
Стефка Костадинова считает, что борьба с допингом – не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом
Рекордсменка мира в прыжках в высоту, глава НОК Болгарии Стефка Костадинова раскритиковала идею аннулирования мировых рекордов в легкой атлетике. Данное предложение выдвинул глава Международной ассоциации спортивной прессы Джанни Мерло в открытом письме президенту ИААФ Себастьяну Коэ.
Мерло мотивировал это большим количеством допинговых скандалов в спорте в последние годы.
Костадинова преодолела планку на высоте 2,09 в 1987 году.
"Отмена мировых рекордов – неправильная идея, – сказала Костадинова. – Борьба с допингом – не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом".
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