Рекс Тиллерсон стал новым госсекретарем США (видео)

Он принял присягу в присутствии президента США Дональда Трампа после одобрения его кандидатуры Сенатом

Рекс Тиллерсон принял присягу и стал 69-м государственным секретарем США после того, как его назначение одобрил американский сенат.

Напомним, что Рекса Тиллерсона официально на должности государственного секретаря утвердил сенат, чья кандидатура была одобрена большинством сенаторов. После голосования в Сенате, Тиллерсон отправился на рабочий ланч с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что новый госсекретарь принес присягу в присутствии президента Дональда Трампа.

Тиллерсон много лет работал с Россией, а ранее заявлял о намерениях наладить с Москвой прагматическое сотрудничество, хотя и признавал, что она является угрозой мировой стабильности.

Газета "Нью-Йорк таймс" отмечает, что одобрение Тиллерсона на пост госсекретаря вызвало одни из самых горячих споров в Сенате в истории США. За последние 50 лет самые ожесточенные споры в сенате были по поводу Кандолизы Райс в 2005 году, которая была одобрена на пост госсекретаря США 83 голосами против 13, а также кандидатуры Генри Киссинджер, получившего поддержку 78 сенаторов при 7, выступивших против.

Тиллерсон – бывший глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.