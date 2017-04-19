Решение суда в Гааге по РФ: онлайн-трансляция

Сегодня, 16:13

Трибунал рассмотрит вопрос относительно прекращения преступлений РФ против украинцев


Сегодня в Международном криминальном суде (Гаагский трибунал) начались слушания относительно принятия временного решения об обязательстве России по прекращению противоправных действий против населения Донбасса и Крыма.

Как известно, в начале марта в Гааге состоялись слушания по иску Украины против РФ, на которых стороны представляли свои аргументы.

Так, 6 марта первой выступала украинская сторона. Украина обвинила Россию в поддержке боевиков на Донбассе и обстрелах Авдеевки и призвала принять меры против Москвы.

7 марта выступил российский представитель с контраргументами на обвинения Украины. Так, среди прочего, Илья Рогачев заявлял, что боевики на Донбассе вооружились оружием, которое нашли в шахтах, где оно хранилось еще со времен СССР. В то же время не смог ответить, откуда у них новейшее российское оружие.

8 марта представитель украинской стороны доктор Гарольд Кох обвинил представителей РФ в "искажении законов и фактов", "законодательной акробатике", а также заверил Суд в том, что временные меры надо ввести безотлагательно.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Киев считает, что, начиная с незаконного "референдума", российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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