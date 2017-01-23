Маккейн и Грэм определились с позицией по назначению Тиллерсона госсекретарем США

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США столкнулся с сопротивлением некоторых "республиканцев" из-за его связей с президентом РФ Владимиром Путиным

Сенаторы-республиканцы Конгресса США Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили о своей готовности поддержать предложенную новым президентом Дональдом Трампом кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Как сообщает агентство Reuters, в заявлении сенаторов указано, что решение поддержать кандидатуру Тиллерсона было принято ними по итогам тщательного рассмотрения и длительных переговоров с ним.

"Хотя мы до сих пор обеспокоены его минувшими делами с российским правительством и президентом Владимиром Путиным, мы верим, что господин Тиллерсон может быть эффективным защитником американских интересов" – заключили сенаторы.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон столкнулся с сопротивлением некоторых американских парламентариев от Республиканской партии, которые серьезно встревожены его отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и попытками ослабить американские санкции.