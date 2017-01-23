Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Маккейн и Грэм определились с позицией по назначению Тиллерсона госсекретарем США http://www.segodnya.ua/img/article/7907/39_main.1484150445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/39_tn.1484150445.jpg Мир Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США столкнулся с сопротивлением некоторых "республиканцев" из-за его связей с президентом РФ Владимиром Путиным

Маккейн и Грэм определились с позицией по назначению Тиллерсона госсекретарем США

Сегодня, 10:17

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США столкнулся с сопротивлением некоторых "республиканцев" из-за его связей с президентом РФ Владимиром Путиным

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Сенаторы-республиканцы Конгресса США Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили о своей готовности поддержать предложенную новым президентом Дональдом Трампом кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Как сообщает агентство Reuters, в заявлении сенаторов указано, что решение поддержать кандидатуру Тиллерсона было принято ними по итогам тщательного рассмотрения и длительных переговоров с ним.

"Хотя мы до сих пор обеспокоены его минувшими делами с российским правительством и президентом Владимиром Путиным, мы верим, что господин Тиллерсон может быть эффективным защитником американских интересов" – заключили сенаторы.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон столкнулся с сопротивлением некоторых американских парламентариев от Республиканской партии, которые серьезно встревожены его отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и попытками ослабить американские санкции.
США, трамп, маккейн, дональд трамп, Тиллерсон

Вы сейчас просматриваете новость "Маккейн и Грэм определились с позицией по назначению Тиллерсона госсекретарем США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Вчера, 22:49

Мир тем временем пытается понять, чего ждать от нового главы Белого дома

Мир

Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном, фото @GardinerHarris

Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном

20 Января, 01:45

Появление Бена вызвало среди репортеров переполох

Мир

Смоделированы последствия убийства Трампа на инаугурации, фото AFP

Смоделированы последствия убийства Трампа на инаугурации

19 Января, 23:15

На случай непредвиденных ситуаций в США выбирается так называемый "дежурный преемник" 

Мир

У Путина рассказали о месте Украины в переговорах РФ и США

16 Января, 11:46

По словам Пескова, многое будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне"

Политика

Чего ожидать от визита Байдена в Украину

15 Января, 22:44

В Киеве ожидают четких ориентиров будущего сотрудничества с Америкой

Мир

Тиллерсон. Фото: AFP

Заявления Тиллерсона дают Украине слабую надежду – The Atlantic Council

13 Января, 09:13

Как отмечается, заявления кандидата на пост госсекретаря открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой

Мир

На пресс-конференции Трам не стал общаться со СМИ, которые постоянно критикуют его. Фото AFP

Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США

13 Января, 07:00

Журналисты попытались узнать у Трампа о санкциях против России за кибератаки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Бессмертный пояснил, почему нужно осторожно воспринимать заявления Тиллерсона по Украине

12 Января, 16:47

Соратник Трампа не влияет на принятие решения о предоставлении Украине летального оружия, отметил бывший политик 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.