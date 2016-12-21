Ресторан НКВД в центре Москвы шокировал соцсети (видео)

В интерьере массивная деревянная мебель, рога и шкуры животных, есть даже чучело медведя

Реклама на крови. В центре Москвы, недалеко от Кремля, открылся ресторан под названием "НКВД". В сталинские времена госструктура с аналогичным названием репрессировала миллионы людей. А в современной столице – это увеселительное заведение с портретом диктатора на стене. Новость о "возвращении" НКВД взорвала социальные сети.

"НКВД" в центре Москвы сделал популярным адвокат Марк Фейгин. Он первым сфотографировал яркую вывеску и выложил в интернет.

Интернет-пользователи сначала не поверили. Но убедившись в существовании заведения – ужаснулись. Хотя были и те, кто оправдывал скандальное название.

Историк из Санкт-Петербурга Никита Охотин на своей страничке опубликовал список расстрелянных жителей дома по улице Остоженка 8, где нынче работает "НКВД" – инженер, кладовщик, шофер и военный. После этого соцсети взорвались.

- Мрази, до чего у этих нелюдей уровень цинизма доходит. Следующее заведение будет ГЕСТАПО называться?

- Следующий ресторан – "Курск". Потом "Беслан". Можно еще "Холокостик", с детским меню.

После скандала вывеска с фасада исчезла. Но "НКВД" и не думало закрываться.

На стенах и меню портреты Сталина. Среди названий блюд – "закуска по-сталински". В интерьере массивная деревянная мебель, рога и шкуры животных, есть даже чучело медведя. После скандальной рекламы в соцсетях клиентов больше не стало, не на камеру говорит официант. Общаться с журналистами персоналу и вовсе запретили.

"Я не ожидал такой реакции в интернете. Абсолютно не ожидал. У меня это наболело, наболело за много лет. Абсолютно не считаю, что это пиар-ход. Вот Иосиф Виссарионович для меня -святая вещь", – сказал Роман Клепаков, автор идеи создания ресторана "НКВД".

Из-за жалоб москвичей снять скандальную вывеску хозяев ресторана просили из мэрии. А потом четыре скандальные буквы кто-то оторвал ночью. Но они вернутся на прежнее место, обещает собственник ресторана.

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