Рейтинг Трампа в США растет – Институт Геллапа

Сегодня, 17:13

Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Рейтинг американского президента Дональда Трампа за последние две недели вырос на 6% и составляет 41%, сообщает Институт Геллапа, передает ZN.ua.

Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе по сирийским авиабазам. Уровень недоверия к президенту упал на 7%, однако по прежнему превышает показатель доверия, составляя 52%.

Ранее сообщалось, что рейтинг американского президента Дональда Трампа опять обновил свой минимум с момента вступления на свою должность. Сейчас действия президента одобряет 35% населения, тогда как 59% их не одобряют. В начале марта отмечалось, что рейтинг доверия граждан США к президенту Дональду Трампу обновил свой исторический минимум и составил 37%, согласно опросу Института Геллапа. При этом за последнюю неделю падение составило 8%. Ранее сообщалось, что уровень поддержки американского президента Дональда Трампа менее чем за месяц его президентства упал на 5% и составляет 40%. В то же время, уровень недоверия к президенту вырос на 10% и составляет 55%.
Сирия, США, рейтинг, трамп

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