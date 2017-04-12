Резкий разворот Трампа от братания к конфронтации с РФ оставил мир с геополитической травмой – NYT

Сегодня, 16:31

Как отмечается, перспективы улучшения российско-американских отношений были и так очень сомнительными

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Еще неделю назад президента США Дональда Трампа называли инструментом России, ее бессознательным агентом за то, что он защищал президента Владимира Путина от критиков, которые называли его убийцей. А теперь Трамп вступил в дипломатическую схватку с путинской Россией, его администрация обвиняет Москву в попытке скрыть сирийскую химическую атаку против мирных жителей. Его Госсекретарь поставил перед россиянами ультиматум: или США, или Башар Асад. Об этом пишет сегодня лояльное к Демократической партии издание New York Times, сообщает ZN.ua.

"Даже для президентства, которое уже отметилось непредсказуемостью, такой головокружительный разворот от братания к конфронтации оставил Вашингтон и другие столицы со своеобразной геополитической хлыстовой травмой. Перспективы улучшения российско-американских отношений были и так очень сомнительными из-за атмосферы недоверия, которая берет начало с вмешательства Кремля в выборы в прошлом году. Но разрядка, о которой говорил Трамп, вдруг переросла в последнюю холодную войну", – пишет издание.

Для лагеря Трампа резкий поворот стал доказательством ошибочности теорий заговора с самого начала. "Если Сирия хоть что-то сделала, нужно еще доказать тот факт, что Россия к этому не причастна", – сказал сын президента США Эрик Трамп.

Тем временем, в глазах критиков это циничный способ отвлечь внимание от целого ряда расследований возможных контактов соратников Трампа с Россией. Во всяком случае, в течение следующих месяцев отношения между странами будут очень шаткими, в зависимости от импульсивных реакций президента, которому не хватает опыта во внешней политике.

"Изначально казалось сомнительным, что США и Россия смогут провести успешную перезагрузку отношений после всего того, что произошло за последние несколько лет", – сказала бывший офицер национальной разведки США и эксперт Университета Джорджтауна Ангела Стент.

"Удивляет только то, насколько быстро мы вернулись к статус-кво, который был во времена администрации Барака Обамы", – добавила она.

По мнению бывшего посла США в России Джона Бейрле, крайности возможных отношений были очень переоценены, и поэтому ситуация вернулась к сбалансированной середине.

"Уровень доверия ухудшился настолько, что эти первые встречи не принесут больших результатов на фоне расследований вероятного российского вмешательства в выборы, которые бросают большую тень, и обе стороны должны это признать", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о деградации российско-американских отношений во время президентства Дональда Трампа.
россия, Сирия, США, трамп, асад

Вы сейчас просматриваете новость "Резкий разворот Трампа от братания к конфронтации с РФ оставил мир с геополитической травмой – NYT". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дмитрий Песков, фото АиФ

В Кремле рассказали, при каком условии Путин готов встретиться с Тиллерсоном

Сегодня, 13:15

По словам Пескова, все будет зависеть от итогов переговоров Тиллерсона с Лавровым

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин заявил, что отношения РФ и США при Трампе деградируют

Сегодня, 13:09

Президент РФ прокомментировал уровень доверия в российско-американских отношениях

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Тиллерсон прокомментировал встречу с Лавровым

Сегодня, 12:22

Госсекретарь анонсировал обсуждение очень важных вопросов с российским дипломатом

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров объяснил, почему так важен визит Тиллерсона в Москву

Сегодня, 12:13

Российский дипломат назвал визит госсекретаря своевременным на фоне последних мировых событий

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп написал письмо президенту Латвии

Сегодня, 12:01

Американский лидер заверил латвийцев, что США и дальше будут оказывать поддержку

Мир

Рэкс Тиллерсон в Москве. Фото: AFP

В Госдепе США рассказали, будет ли встреча Тиллерсона с Путиным

Сегодня, 10:02

Американский дипломат ждет первого шага от Кремля, отметил представитель дипломатического ведомства США

Политика

Порошенко и Тиллерсон поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua

Стало известно, о чем говорили Порошенко и Тиллерсон

Сегодня, 09:48

Американский дипломат высказал позицию американцев относительно конфликта в Украине

Мир

Пассажира сылой выбрасывают из самолета. Фото: скриншот

Авиакомпания United Airlines выгнала с рейса пассажира – потеряла 750 миллионов

Сегодня, 09:20

Скандальный инцидент на борту одного из авиарейсов стоил компании огромных убытков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования