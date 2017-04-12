Резкий разворот Трампа от братания к конфронтации с РФ оставил мир с геополитической травмой – NYT

Как отмечается, перспективы улучшения российско-американских отношений были и так очень сомнительными

Еще неделю назад президента США Дональда Трампа называли инструментом России, ее бессознательным агентом за то, что он защищал президента Владимира Путина от критиков, которые называли его убийцей. А теперь Трамп вступил в дипломатическую схватку с путинской Россией, его администрация обвиняет Москву в попытке скрыть сирийскую химическую атаку против мирных жителей. Его Госсекретарь поставил перед россиянами ультиматум: или США, или Башар Асад. Об этом пишет сегодня лояльное к Демократической партии издание New York Times, сообщает ZN.ua.

"Даже для президентства, которое уже отметилось непредсказуемостью, такой головокружительный разворот от братания к конфронтации оставил Вашингтон и другие столицы со своеобразной геополитической хлыстовой травмой. Перспективы улучшения российско-американских отношений были и так очень сомнительными из-за атмосферы недоверия, которая берет начало с вмешательства Кремля в выборы в прошлом году. Но разрядка, о которой говорил Трамп, вдруг переросла в последнюю холодную войну", – пишет издание.

Для лагеря Трампа резкий поворот стал доказательством ошибочности теорий заговора с самого начала. "Если Сирия хоть что-то сделала, нужно еще доказать тот факт, что Россия к этому не причастна", – сказал сын президента США Эрик Трамп.

Тем временем, в глазах критиков это циничный способ отвлечь внимание от целого ряда расследований возможных контактов соратников Трампа с Россией. Во всяком случае, в течение следующих месяцев отношения между странами будут очень шаткими, в зависимости от импульсивных реакций президента, которому не хватает опыта во внешней политике.

"Изначально казалось сомнительным, что США и Россия смогут провести успешную перезагрузку отношений после всего того, что произошло за последние несколько лет", – сказала бывший офицер национальной разведки США и эксперт Университета Джорджтауна Ангела Стент.

"Удивляет только то, насколько быстро мы вернулись к статус-кво, который был во времена администрации Барака Обамы", – добавила она.

По мнению бывшего посла США в России Джона Бейрле, крайности возможных отношений были очень переоценены, и поэтому ситуация вернулась к сбалансированной середине.

"Уровень доверия ухудшился настолько, что эти первые встречи не принесут больших результатов на фоне расследований вероятного российского вмешательства в выборы, которые бросают большую тень, и обе стороны должны это признать", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о деградации российско-американских отношений во время президентства Дональда Трампа.