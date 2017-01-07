Результаты 1/32 финала Кубка Англии
"Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью, "Халл Сити" победил "Суонси", а "Лестер" на выезде одолел "Эвертон"
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. "Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью – 2:2. "Халл Сити" победил "Суонси" со счетом 2:0. "Бирмингем" и "Ньюкасл" также победителя не выявили – 1:1. Чемпион Англии "Лестер"
Как мы сообщали ранее, "Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" со счетом 4:0.
Кубок Англии. 1/32 финала
"Манчестер Юнайтед" – "Рединг" – 4:0 (2:0)
"Эвертон" – "Лестер Сити" – 1:2 (0:0)
"Норвич" – "Саутгемптон" – 2:2 (0:1)
"Халл Сити" – "Суонси" – 2:0 (0:0)
"Бирмингем" – "Ньюкасл" – 1:1 (1:1)
"Хаддерсфилд" – "Порт Вейл" – 4:0 (1:0)
"Уиган Атлетик" – "Ноттингем Форест" – 2:0 (1:0)
"Миллуолл" – "Борнмут" – 3:0 (1:0)
"Аккрингтон Стэнли" – "Лутон Таун" – 2:1 (1:0)
"Саттон Юнайтед" – "Уимблдон" – 0:0
"Брентфорд" – "Истли" – 5:1 (5:1)
"Уикомб Уондерерс" – "Стаурбридж" – 2:1 (0:0)
"Блэкпул" – "Барнсли" – 0:0
"Ипсвич" – "Линколн Сити" – 2:2 (1:1)
"Вест Бромвич Альбион" – "Дерби Каунти" – 1:2 (1:0)
"Брайтон & Хоув" – "МК Донс" – 2:0 (1:0)
"Уотфорд" – "Бертон Альбион" – 2:0 (1:0)
"Стоук Сити" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 0:2 (0:1)
"Ротерхэм Юнайтед" – "Оксфорд Юнайтед" – 2:3 (0:1)
"Бэрроу" – "Рочдэйл" – 0:2 (0:1)
"КПР" – "Блэкберн Роверс" – 1:2 (0:1)
"Бристоль Сити" – "Флитвуд Таун" – 0:0
"Сандерленд" – "Бернли" – 0:0
"Болтон Уондерерс" – "Кристал Пэлас" – 0:0
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