Результаты 1/32 финала Кубка Англии

"Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью, "Халл Сити" победил "Суонси", а "Лестер" на выезде одолел "Эвертон"

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. "Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью – 2:2. "Халл Сити" победил "Суонси" со счетом 2:0. "Бирмингем" и "Ньюкасл" также победителя не выявили – 1:1. Чемпион Англии "Лестер"

Как мы сообщали ранее, "Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" со счетом 4:0.

Кубок Англии. 1/32 финала

"Манчестер Юнайтед" – "Рединг" – 4:0 (2:0)

"Эвертон" – "Лестер Сити" – 1:2 (0:0)

"Норвич" – "Саутгемптон" – 2:2 (0:1)

"Халл Сити" – "Суонси" – 2:0 (0:0)

"Бирмингем" – "Ньюкасл" – 1:1 (1:1)

"Хаддерсфилд" – "Порт Вейл" – 4:0 (1:0)

"Уиган Атлетик" – "Ноттингем Форест" – 2:0 (1:0)

"Миллуолл" – "Борнмут" – 3:0 (1:0)

"Аккрингтон Стэнли" – "Лутон Таун" – 2:1 (1:0)

"Саттон Юнайтед" – "Уимблдон" – 0:0

"Брентфорд" – "Истли" – 5:1 (5:1)

"Уикомб Уондерерс" – "Стаурбридж" – 2:1 (0:0)

"Блэкпул" – "Барнсли" – 0:0

"Ипсвич" – "Линколн Сити" – 2:2 (1:1)

"Вест Бромвич Альбион" – "Дерби Каунти" – 1:2 (1:0)

"Брайтон & Хоув" – "МК Донс" – 2:0 (1:0)

"Уотфорд" – "Бертон Альбион" – 2:0 (1:0)

"Стоук Сити" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 0:2 (0:1)

"Ротерхэм Юнайтед" – "Оксфорд Юнайтед" – 2:3 (0:1)

"Бэрроу" – "Рочдэйл" – 0:2 (0:1)

"КПР" – "Блэкберн Роверс" – 1:2 (0:1)

"Бристоль Сити" – "Флитвуд Таун" – 0:0

"Сандерленд" – "Бернли" – 0:0

"Болтон Уондерерс" – "Кристал Пэлас" – 0:0