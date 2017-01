Результаты и лучшие моменты предпоследнего этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)

Состоялся 11-й этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики преодолевали расстояние из Сан-Хуана в Рио-Кварто. Общая продолжительность трассы составила 754 км (759 км – для грузовиков), спецучасток – 288 км (292 км – для грузовиков).

В классе мотоциклов уверенно лидирует новозеландец Сэм Сандерленд. Только несчастный случай может помешать россиянину Сергею Карякину выиграть гонку квадроциклов.

Oh Mr Dakar.. you did it again! Fans went crazy. / Sr Dakar... ¡Volviste a hacerlo! Los fanáticos enloquecieron. #Dakar2017 @s_peterhansel pic.twitter.com/EkXbbmjfIM