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Результаты и лучшие моменты предпоследнего этапа "Дакар"-2017 (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7881/88_main.1484382556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/88_tn.1484382556.jpg Мир На последнем этапе борьба за победу развернется между Лебом и Петранселем

Результаты и лучшие моменты предпоследнего этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)

Сегодня, 10:29

На последнем этапе борьба за победу развернется между Лебом и Петранселем

Состоялся 11-й этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики преодолевали расстояние из Сан-Хуана в Рио-Кварто. Общая продолжительность трассы составила 754 км (759 км – для грузовиков), спецучасток – 288 км (292 км – для грузовиков).

В классе мотоциклов уверенно лидирует новозеландец Сэм Сандерленд. Только несчастный случай может помешать россиянину Сергею Карякину выиграть гонку квадроциклов.

Единственная дисциплина, где еще может развернуться борьба за победу – внедорожники. Себастьен Леб перед последним этапом проигрывает Стефану Петеранселю всего 5 минут. Он выиграл 11-й этап, но из-за прокола на трассе сократил дистанцию от француза всего на 18 секунд.

В грузовиках лидирует россиянин Эдуард Николаев – водитель КАМАЗа близок к своей второй победе на "Дакар".

Последний этап "Дакар"-2017 состоится 14 января. Гонщики стартуют в Рио-Куарто и финишируют в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Длинна трассы составит 786 км, спецучасток – 64 км.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") 03:16:57
2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") + 00:01:50
3. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") + 00:05:28

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") 03:58:22
2. Рафал Соник (Польша, "Ямаха") + 00:23:49
3. Нельсон Галеано (Парагвай, "Ямаха") + 00:36:08

Внедорожники:

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") – 03:21:15
2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:00:18
3. Орландр Терранова / Андреас Шульц (Аргентина / Германия, "Мини") + 00:06:37

Мотовездеходы:

1. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") – 05:05:14
2. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 00:39:19

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 03:56:47
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:00:52
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:09:53

Общий зачет после 11-го этапа:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 31:34:11   0:00:00
2 M. WALKNER (AUT) KTM 32:07:20 0:33:09 0:05:00
3 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 32:11:33 0:37:22 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 38:36:55   0:00:00
2 I. CASALE (CHL) YAMAHA 39:53:19 1:16:24 0:00:00
3 P. COPETTI (ARG) YAMAHA 42:58:01 4:21:06 0:15:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 28:20:16   0:00:00
2 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 28:25:48 0:05:32 0:00:00
3 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 28:53:10 0:32:54 0:00:00
 МОТОВЕЗДЕХОДЫ    
1 L. TORRES (BRA) POLARIS 53:15:04   1:05:00
2 W. FUJIANG (CHN) POLARIS 57:56:59 4:41:55 1:06:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 27:23:59   0:00:00
2 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 27:41:08 0:17:09 0:00:00
3 G. DE ROOY (NLD) IVECO 28:02:57 0:38:58 0:00:00

автоспорт, ралли Дакар

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Источник:

Сегодня|Спорт

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