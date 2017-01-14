Результаты и лучшие моменты предпоследнего этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)
На последнем этапе борьба за победу развернется между Лебом и Петранселем
Состоялся 11-й этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики преодолевали расстояние из Сан-Хуана в Рио-Кварто. Общая продолжительность трассы составила 754 км (759 км – для грузовиков), спецучасток – 288 км (292 км – для грузовиков).
В классе мотоциклов уверенно лидирует новозеландец Сэм Сандерленд. Только несчастный случай может помешать россиянину Сергею Карякину выиграть гонку квадроциклов.
Oh Mr Dakar.. you did it again! Fans went crazy. / Sr Dakar... ¡Volviste a hacerlo! Los fanáticos enloquecieron. #Dakar2017 @s_peterhansel pic.twitter.com/EkXbbmjfIM— DAKAR RALLY (@dakar) 13 января 2017 г.
Единственная дисциплина, где еще может развернуться борьба за победу – внедорожники. Себастьен Леб перед последним этапом проигрывает Стефану Петеранселю всего 5 минут. Он выиграл 11-й этап, но из-за прокола на трассе сократил дистанцию от француза всего на 18 секунд.
Amazing battle between @SebastienLoeb and @s_peterhansel. / Increíble batalla entre Loeb y Peterhansel. #Dakar2017 #Dakarheroes pic.twitter.com/zaTP1PNFVe— DAKAR RALLY (@dakar) 13 января 2017 г.
В грузовиках лидирует россиянин Эдуард Николаев – водитель КАМАЗа близок к своей второй победе на "Дакар".
Последний этап "Дакар"-2017 состоится 14 января. Гонщики стартуют в Рио-Куарто и финишируют в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Длинна трассы составит 786 км, спецучасток – 64 км.
Мотоциклы:
1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") 03:16:57
2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") + 00:01:50
3. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") + 00:05:28
Квадроциклы:
1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") 03:58:22
2. Рафал Соник (Польша, "Ямаха") + 00:23:49
3. Нельсон Галеано (Парагвай, "Ямаха") + 00:36:08
Внедорожники:
1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") – 03:21:15
2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:00:18
3. Орландр Терранова / Андреас Шульц (Аргентина / Германия, "Мини") + 00:06:37
Мотовездеходы:
1. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") – 05:05:14
2. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 00:39:19
Грузовики:
1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 03:56:47
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:00:52
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:09:53
Общий зачет после 11-го этапа:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|Разница
|Штраф
|МОТОЦИКЛЫ
|1
|S. SUNDERLAND (GBR)
|KTM
|31:34:11
|0:00:00
|2
|M. WALKNER (AUT)
|KTM
|32:07:20
|0:33:09
|0:05:00
|3
|G. FARRES GUELL (ESP)
|KTM
|32:11:33
|0:37:22
|0:00:00
|КВАДРОЦИКЛЫ
|1
|S. KARYAKIN (RUS)
|YAMAHA
|38:36:55
|0:00:00
|2
|I. CASALE (CHL)
|YAMAHA
|39:53:19
|1:16:24
|0:00:00
|3
|P. COPETTI (ARG)
|YAMAHA
|42:58:01
|4:21:06
|0:15:00
|ВНЕДОРОЖНИКИ
|1
|S. PETERHANSEL (FRA)
|PEUGEOT
|28:20:16
|0:00:00
|2
|S. LOEB (FRA)
|PEUGEOT
|28:25:48
|0:05:32
|0:00:00
|3
|C. DESPRES (FRA)
|PEUGEOT
|28:53:10
|0:32:54
|0:00:00
|МОТОВЕЗДЕХОДЫ
|1
|L. TORRES (BRA)
|POLARIS
|53:15:04
|1:05:00
|2
|W. FUJIANG (CHN)
|POLARIS
|57:56:59
|4:41:55
|1:06:00
|ГРУЗОВИКИ
|1
|E. NIKOLAEV (RUS)
|KAMAZ
|27:23:59
|0:00:00
|2
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|27:41:08
|0:17:09
|0:00:00
|3
|G. DE ROOY (NLD)
|IVECO
|28:02:57
|0:38:58
|0:00:00
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