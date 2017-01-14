Результаты и лучшие моменты предпоследнего этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)

На последнем этапе борьба за победу развернется между Лебом и Петранселем

Состоялся 11-й этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики преодолевали расстояние из Сан-Хуана в Рио-Кварто. Общая продолжительность трассы составила 754 км (759 км – для грузовиков), спецучасток – 288 км (292 км – для грузовиков).

В классе мотоциклов уверенно лидирует новозеландец Сэм Сандерленд. Только несчастный случай может помешать россиянину Сергею Карякину выиграть гонку квадроциклов.

Единственная дисциплина, где еще может развернуться борьба за победу – внедорожники. Себастьен Леб перед последним этапом проигрывает Стефану Петеранселю всего 5 минут. Он выиграл 11-й этап, но из-за прокола на трассе сократил дистанцию от француза всего на 18 секунд.

В грузовиках лидирует россиянин Эдуард Николаев – водитель КАМАЗа близок к своей второй победе на "Дакар".

Последний этап "Дакар"-2017 состоится 14 января. Гонщики стартуют в Рио-Куарто и финишируют в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Длинна трассы составит 786 км, спецучасток – 64 км.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") 03:16:57

2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") + 00:01:50

3. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") + 00:05:28

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") 03:58:22

2. Рафал Соник (Польша, "Ямаха") + 00:23:49

3. Нельсон Галеано (Парагвай, "Ямаха") + 00:36:08

Внедорожники:

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") – 03:21:15

2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:00:18

3. Орландр Терранова / Андреас Шульц (Аргентина / Германия, "Мини") + 00:06:37

Мотовездеходы:

1. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") – 05:05:14

2. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 00:39:19

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 03:56:47

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:00:52

3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:09:53

Общий зачет после 11-го этапа: