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РФ намного слабее СССР, но все попытки ее сдержать терпят неудачу – The Financial Times http://www.segodnya.ua/img/article/7838/55_main.1482918889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/55_tn.1482918889.jpg Мир Как отмечается, идея "отношений на основе сделок", которую, скорее всего, поддержит новый президент США Дональд Трамп, тоже не обнадеживает

РФ намного слабее СССР, но все попытки ее сдержать терпят неудачу – The Financial Times

Сегодня, 11:51

Как отмечается, идея "отношений на основе сделок", которую, скорее всего, поддержит новый президент США Дональд Трамп, тоже не обнадеживает

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Россия намного слабее, чем СССР в свое время, но сегодня имеет больше возможностей для причинения ущерба другим странам, утверждает в статье, опубликованной The Financial Times, Лилия Шевцова, сотрудник Russia and Eurasia Programme (Chatham House, Великобритания), пишет InoPressa.

"Западные дебаты о том, как сдерживать Россию (или взаимодействовать с ней), проникнуты ощущением своего бессилия", – говорится в статье.

"Система уцелела благодаря тому, что отбросила коммунистическую идеологию, переняла либеральные стандарты и стала имитировать партнерство с Западом, а затем переключилась на сопротивление ему", – считает автор.

По мнению Шевцовой, невозможно успешно сдерживать государство, которое интегрировано в мировые системы торговли и безопасности. "Изоляция ядерной державы – еще более рискованная идея", – говорится в статье. Вдобавок Москва старается обаять Запад.

"Напористость Кремля – это способ вынудить Запад к взаимодействию на условиях Москвы", – говорится далее. Кремль переходит к тактике, направленной на раскол либеральных стран, и попробует найти промежуточную точку между "быть на стороне Запада" и "быть против западной политики".

Шевцова считает, что западные призывы пойти на уступки России лишь укрепляют антисовременные, антилиберальные тенденции в самой России. Двухвекторный подход – сдерживание плюс взаимодействие – тоже не срабатывает, так как сдерживание никак не может порождать доверие.

Идея "отношений на основе сделок", которую, как ожидается, поддержит новый президент США Дональд Трамп, тоже не обнадеживает. Москва готова к новой "большой сделке". "Она не только хочет заключить "новое Ялтинское соглашение", но и желает, чтобы Запад одобрил право России интерпретировать глобальные правила, как ей заблагорассудится, и выстроить порядок, основанный на балансе интересов и держав", – говорится в статье.

"Но какой может быть баланс при столь гигантской асимметрии в военно-экономическом могуществе сторон сделки?" – вопрошает автор.

"Запад не сможет принять ответные меры, пока не решит, что делать с опорами, которыми иллиберальные системы, например российская, обзавелись в западных обществах, а также пока не отбросит амбивалентность при защите норм либеральной демократии", – заключает Шевцова. Она не испытывает оптимизма, так как политические элиты России и Запада не знают, как строить недружественные отношения в эру глобализации.

Как известно, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский высказал мнение, что попытки Дональда Трампа договориться с президентом РФ Владимиром Путиным обречены на провал.
россия, США, Путин, трамп, запад

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