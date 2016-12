РФ намного слабее СССР, но все попытки ее сдержать терпят неудачу – The Financial Times

Россия намного слабее, чем СССР в свое время, но сегодня имеет больше возможностей для причинения ущерба другим странам, утверждает в статье, опубликованной The Financial Times, Лилия Шевцова, сотрудник Russia and Eurasia Programme (Chatham House, Великобритания), пишет InoPressa.

"Западные дебаты о том, как сдерживать Россию (или взаимодействовать с ней), проникнуты ощущением своего бессилия", – говорится в статье.

"Система уцелела благодаря тому, что отбросила коммунистическую идеологию, переняла либеральные стандарты и стала имитировать партнерство с Западом, а затем переключилась на сопротивление ему", – считает автор.

По мнению Шевцовой, невозможно успешно сдерживать государство, которое интегрировано в мировые системы торговли и безопасности. "Изоляция ядерной державы – еще более рискованная идея", – говорится в статье. Вдобавок Москва старается обаять Запад.

"Напористость Кремля – это способ вынудить Запад к взаимодействию на условиях Москвы", – говорится далее. Кремль переходит к тактике, направленной на раскол либеральных стран, и попробует найти промежуточную точку между "быть на стороне Запада" и "быть против западной политики".

Шевцова считает, что западные призывы пойти на уступки России лишь укрепляют антисовременные, антилиберальные тенденции в самой России. Двухвекторный подход – сдерживание плюс взаимодействие – тоже не срабатывает, так как сдерживание никак не может порождать доверие.

Идея "отношений на основе сделок", которую, как ожидается, поддержит новый президент США Дональд Трамп, тоже не обнадеживает. Москва готова к новой "большой сделке". "Она не только хочет заключить "новое Ялтинское соглашение", но и желает, чтобы Запад одобрил право России интерпретировать глобальные правила, как ей заблагорассудится, и выстроить порядок, основанный на балансе интересов и держав", – говорится в статье.

"Но какой может быть баланс при столь гигантской асимметрии в военно-экономическом могуществе сторон сделки?" – вопрошает автор.

"Запад не сможет принять ответные меры, пока не решит, что делать с опорами, которыми иллиберальные системы, например российская, обзавелись в западных обществах, а также пока не отбросит амбивалентность при защите норм либеральной демократии", – заключает Шевцова. Она не испытывает оптимизма, так как политические элиты России и Запада не знают, как строить недружественные отношения в эру глобализации.

Как известно, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский высказал мнение, что попытки Дональда Трампа договориться с президентом РФ Владимиром Путиным обречены на провал.