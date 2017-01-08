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РФ обещает "жесткий ответ" на размещение вооруженных сил США в Европе http://www.segodnya.ua/img/article/7862/84_main.1483861693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/84_tn.1483861693.jpg Мир Россия намерена отреагировать на размещение дополнительных сил НАТО по всему периметру границ России с Польшей и странами Балтии

РФ обещает "жесткий ответ" на размещение вооруженных сил США в Европе

Сегодня, 09:46

Россия намерена отреагировать на размещение дополнительных сил НАТО по всему периметру границ России с Польшей и странами Балтии

Франц Клинцевич. Фото: ТАСС
Франц Клинцевич. Фото: ТАСС

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал размещение вооруженных сил США в Европе "вызывающим" шагом.

Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.

По мнению Клинцевича, США вместе с НАТО намерено пытаются вызвать "жесткий ответ" со стороны России, который "обязательно последует".

Франц Клинцевич отметил, что РФ намерена отреагировать на размещение дополнительных сил НАТО по всему периметру границ России с Польшей и странами Балтии.

"В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", – отметил Клинцевич.

Напомним, недавно первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу.
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