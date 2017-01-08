РФ обещает "жесткий ответ" на размещение вооруженных сил США в Европе
Россия намерена отреагировать на размещение дополнительных сил НАТО по всему периметру границ России с Польшей и странами Балтии
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал размещение вооруженных сил США в Европе "вызывающим" шагом.
Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.
По мнению Клинцевича, США вместе с НАТО намерено пытаются вызвать "жесткий ответ" со стороны России, который "обязательно последует".
Франц Клинцевич отметил, что РФ намерена отреагировать на размещение дополнительных сил НАТО по всему периметру границ России с Польшей и странами Балтии.
"В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", – отметил Клинцевич.
Напомним, недавно первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу.
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