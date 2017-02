РФ руководит боевиками: МИД Канады отреагировал на ситуацию в Авдеевке

Канадские дипломаты призываю прекратить огонь по Авдеевке, который ведут боевики, контролируемые Россией. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

Дипломаты призываю стороны конфликта прекратить огонь.

"Обстрелы сепаратистов, действиями которых руководит Россия, провоцируют гуманитарный кризис в Авдеевке. Канада призывает все стороны прекратить боевые действия", – говорится в сообщении.

Russian-led separatist shelling causing humanitarian crisis in #Avdiivka. CDA calls on all sides to end fighting. #Ukraine