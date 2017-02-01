РФ руководит боевиками: МИД Канады отреагировал на ситуацию в Авдеевке
Обстрелы Авдеевки провоцируют гуманитарный кризис в городе, отмечают канадские дипломаты
Канадские дипломаты призываю прекратить огонь по Авдеевке, который ведут боевики, контролируемые Россией. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в Twitter.
Дипломаты призываю стороны конфликта прекратить огонь.
"Обстрелы сепаратистов, действиями которых руководит Россия, провоцируют гуманитарный кризис в Авдеевке. Канада призывает все стороны прекратить боевые действия", – говорится в сообщении.
Russian-led separatist shelling causing humanitarian crisis in #Avdiivka. CDA calls on all sides to end fighting. #Ukraine— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 1 февраля 2017 г.
Также за прекращение огня на Донбассе выступил и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Он призвал стороны к немедленному восстановлению жизненно важных коммуникаций.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.
Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.
Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боец погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
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