РФ руководит боевиками: МИД Канады отреагировал на ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 11:13

Обстрелы Авдеевки провоцируют гуманитарный кризис в городе, отмечают канадские дипломаты

Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе. Фото: globallookpress.com
Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе. Фото: globallookpress.com

Канадские дипломаты призываю прекратить огонь по Авдеевке, который ведут боевики, контролируемые Россией. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

Дипломаты призываю стороны конфликта прекратить огонь.

"Обстрелы сепаратистов, действиями которых руководит Россия, провоцируют гуманитарный кризис в Авдеевке. Канада призывает все стороны прекратить боевые действия", – говорится в сообщении.

Также за прекращение огня на Донбассе выступил и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Он призвал стороны к немедленному восстановлению жизненно важных коммуникаций.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боец погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
Канада, мид, Донбасс, дипломаты, авдеевка
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "РФ руководит боевиками: МИД Канады отреагировал на ситуацию в Авдеевке". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Боевики обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой из тяжелого вооружения

Сегодня, 11:06

Незаконные вооруженные формирования применяют крупнокалиберную артиллерию и РЗСО, которые запрещены Минскими соглашениями

Донбасс

Из Авдеевки начали эвакуировать людей

Сегодня, 11:02

Первые автобусы из города выедут сегодня

Политика

Заседание в Минске. фото: tut.by

В Минске начали работы подгруппы Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 10:53

Главным вопросом подгруппы по безопасности будет эскалация боевых действий в районе Авдеевки на Донбассе

Политика

Заседание СБ ООН. Фото: Twitter

Постпред Украины в ООН: РФ отказалась закончить кровопролитие в Авдеевке

Сегодня, 09:38

Дипломат отметил, что Россия выступает против любых решений в ООН и не поддерживает урегулирование ситуации на Донбассе

Донбасс

Авдеевка пережила тяжелую ночь. Фото: полиция

Жебривский рассказал, как прошла ночь в Авдеевке

Сегодня, 09:34

Военным и жителям даже удалось немного поспать

Донбасс

Последствия обстрела Авдеевки боевиками. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Боевики отказались соблюдать перемирие в Авдеевке - СМИ

Сегодня, 10:22

Вопрос восстановления поврежденных сетей отложен из-за одностороннего отказа боевиков соблюдать перемирие

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования