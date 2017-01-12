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РФ уничтожила почти все свое химическое оружие – российский генерал http://www.segodnya.ua/img/article/7875/7_main.1484211069.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/7_tn.1484211069.jpg Мир Утилизация забрала "жизнь" 38,5 тысяч тонн боевых химических веществ, что составляет 96,4% всех запасов

РФ уничтожила почти все свое химическое оружие – российский генерал

Сегодня, 10:51

Утилизация забрала "жизнь" 38,5 тысяч тонн боевых химических веществ, что составляет 96,4% всех запасов

В РФ принялись за уничтожение химического оружия. Фото: youtube.com
В РФ принялись за уничтожение химического оружия. Фото: youtube.com

Россия уже уничтожила практически весь свой арсенал химического оружия, что составляет 38,5 тысяч тонн боевых отравляющих веществ, а с 12 января возобновила этот процесс. Об этом рассказал Интерфаксу начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

По его словам, на сегодняшний день уже уничтожено 38 528 тонн боевых химикатов, что составляет 96,4% запасов, а с сегодняшнего дня, 12 января, процесс по их утилизации снова запущен.

"С 12 января 2017 года в Российской Федерации возобновился процесс уничтожения боевых отравляющих веществ на последнем объекте в поселке Кизнер Удмуртской Республики", – сказал Капашин.

Он пояснил, что почти полторы тысячи тонн "химии" осталось лишь на военном объекте в поселке Кизнер.

"Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте "Кизнер". Он был введен в эксплуатацию последним и функционирует в общей сложности три года. На этом объекте уничтожено 75% хранившегося здесь химического оружия", – сказал генерал.

Кроме того он отметил, что объекты, на которых хранилось химическое оружие, приводятся в безопасное состояние для организации новых производств.

"Оборудование, здания и территории, напрямую соприкасавшиеся с отравляющими веществами, приводятся в безопасное состояние. После получения сертификатов о том, что объекты полностью отвечают требованиям безопасности, на них будут организованы новые производства", – сказал генерал.

Отметим, что российская авиация не стеснялась применять химическое оружие вовремя бомбежек в Сирии. Как ранее сообщалось, ВКС РФ сбрасывали на сирийские города фосфорные бомбы.
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