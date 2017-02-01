РФ ввела ответные меры на решение Беларуси ввести безвиз для ЕС и США

Как сообщается, пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ"

Директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью.

Соответствующие приказы размещены на официальном портале правовой информации РФ.

В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Региональные управления ФСБ РФ в указанных областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Напомним, Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.

Новые правила въезда не будут распространяться на прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также собирающихся вылететь из Минска в российские аэропорты.