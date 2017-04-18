РФ заявила, что Украина поставляла Хорватии С-300 в обход эмбарго ООН

Как заявил посол РФ в Сербии, информацию об этом можно найти в интернете и Викиликс

Россия никогда не осуществляла поставок вооружений в нарушение международных норм, в нарушение эмбарго на поставки вооружений в страны бывшей Югославии, введенное СБ ООН. Об этом заявил посол РФ В Сербии Александр Чепурин, комментируя появившуюся в СМИ информацию о поставках С-300 из России в Хорватию накануне операции "Буря" 1995 году.

"Представители правительства Хорватии неоднократно публично сознавались, что данное вооружение поступило с Украины. Что оно не пригодно для использования. Что их обманули. Позднее Загреб эти куски системы передал в третью страну. Посмотрите Интернет. Посмотрите Викиликс", – заявил посол.

Всем здесь известно, кто в перегруженном межнациональными конфликтами регионе наводнял Хорватию оружием, кто был спонсором развала Югославии.

Сейчас кто-то пытается перевернуть ситуацию с ног на голову.

Ранее ряд хорватских СМИ сообщил, что Россия якобы поставляла Хорватии С-300 в 90-е годы в обход эмбарго ООН.