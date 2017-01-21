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Рига вышла на митинг против путинской агрессии в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7905/2_main.1485024287.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/2_tn.1485024287.jpg Мир Акция под лозунгом "Stop Putin's war in Ukraine" проходит в 56 городах 20 стран мира

Рига вышла на митинг против путинской агрессии в Украине

Сегодня, 21:04

Акция под лозунгом "Stop Putin's war in Ukraine" проходит в 56 городах 20 стран мира

Акция против Путина в Риге. Фото: Людмила Пылып
Акция против Путина в Риге. Фото: Людмила Пылып

Сегодня, 21 января, в столице Латвии Риге у памятника Свободы прошла акция "Stop Putin's war in Ukraine". Украинская община в Латвии и друзья Украины собрались, чтобы выразить свой протест против российской агрессии, – передает "Радио Свобода".

"Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве", – отметил латышский политический обозреватель Атис Климовичс.

По его словам, для латвийцев участие в этой акции очень значимо, поскольку в условиях "гибридной войны" важно показать, что жители Латвии поддерживают пострадавших в Украине и осуждают агрессора. "У нас одинаковая угроза, один враг. Если мы поможем украинцам, украинцы помогут нам", – отметил Атис Климовичс.

Депутат Рижской думы Салмите Элера заявила, что для Украины сейчас очень важна поддержка международной общественности, как в свое время для Латвии. "Кто, как не Латвия, выразит свою поддержку Украине. Наши страны имеют одинаковое советское прошлое. И когда Латвия в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века боролась за свою независимость, для нас также была важна поддержка западного мира. Сейчас в нынешней ситуации в Украине, люди не должны быть равнодушными, каждый должен что-то делать", – отметила латвийский депутат.

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Посол Латвии в Украине Евгений Перебийнис отметил, что латыши принимают участие в акции потому, что чувствуют потребность выразить свою позицию. "Латвия – это страна, которая исторически переживала то, что сейчас переживают украинцы. В стране были оккупации и репрессии. Латвийцы понимают, если сегодня они не выйдут и не подадут свой голос за Украину, то завтра такая же участь может постигнуть их", – отметил дипломат.

Участники акции объявили свои требования, в частности – вывод с территории Украины всех оккупационных российских войск, расширение работы миссии ОБСЕ в круглосуточном режиме, освобождение граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в оккупированном Крыму.

Представитель Конгресса Украинских Латвии Татьяна Лазда отметила, что акция "Stop Putin's war in Ukraine" одновременно с Ригой проходит также в 56 городах 20 стран мира. Аналогичные акции проходят сегодня во многих городах Украины.

Напомним, сегодня в Киеве проходит акция под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine". Также акция прошла в российскои Санкт-Петербурге.
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