Роберт Левандоски признан лучшим футболистом Польши

Форвард получил почетную награду уже в шестой раз

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Польши, что является рекордным показателем в истории вручения этой награды.

Второе место в голосовании занял защитник "Монако" Камиль Глик, третье – полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк.

В текущем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 голевые передачи.