Роберт Левандоски признан лучшим футболистом Польши
Форвард получил почетную награду уже в шестой раз
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Польши, что является рекордным показателем в истории вручения этой награды.
Второе место в голосовании занял защитник "Монако" Камиль Глик, третье – полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк.
В текущем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 голевые передачи.
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