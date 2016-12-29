Родригес и Роналду устроили гонки на суперкарах по пути на тренировку "Реала" (видео)
Колумбиец хоть где-то оказался лучше португальца
По пути на тренировку мадридского "Реала" полузащитник клуба Хамес Родригес устроил гонку с Криштиану Роналду
Перед въездом на базу обладатель "Золотого мяча" на Bugatti Veyron пошел в обгон, но Хамес на Audi R8 прибавил скорости и пришел первым, оставив Криштиану глотать выхлопные газы.
Отметим, что стоимость Bugatti составляет 1,2 миллиона евро – это одна из самых дорогих автомоилей в мире. Цена на Audi стартует со 165 тысяч евро.
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