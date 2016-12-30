Роджер Федерер решил, что будет играть в теннис еще несколько лет

Бывшая первая ракетка мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще два-три года.

В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и остаток сезона из-за реабилитации после операции на колене. Кроме Олимпиады Федерер пропустил Открытый чемпионат США и итоговый турнир ATP.

Впервые в 2017 году Федерер выйдет на корт в рамках Кубка Хопмана, который пройдет в австралийском Перте 1-7 января.

"Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы и сейчас намерен поиграть еще два-три года. Я думаю о долгосрочной перспективе", – сказал Федерер.

Федерер является обладателем 17 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.