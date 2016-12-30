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Роджер Федерер решил, что будет играть в теннис еще несколько лет http://www.segodnya.ua/img/article/7847/99_main.1483112605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/99_tn.1483112605.jpg Мир Знаменитый швейцарский теннисист заявил, что пока не думает завершать карьеру

Роджер Федерер решил, что будет играть в теннис еще несколько лет

Сегодня, 17:43

Знаменитый швейцарский теннисист заявил, что пока не думает завершать карьеру

Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP

Бывшая первая ракетка мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще два-три года.

В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и остаток сезона из-за реабилитации после операции на колене. Кроме Олимпиады Федерер пропустил Открытый чемпионат США и итоговый турнир ATP.

Впервые в 2017 году Федерер выйдет на корт в рамках Кубка Хопмана, который пройдет в австралийском Перте 1-7 января.

"Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы и сейчас намерен поиграть еще два-три года. Я думаю о долгосрочной перспективе", – сказал Федерер.

Федерер является обладателем 17 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
теннисист, Роджер Федерер

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Источники:

Associated Press, РСпорт

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