Роджер Федерер выиграл первый матч за полгода

17-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер, восстановившийся после травмы, в первом матче за полгода победил британца Дэна Эванса в рамках Кубка Хопмана в Перте (Австралия).

В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и остаток сезона 2016 года из-за реабилитации после операции на колене. В понедельник в первом матче после травмы Федерер обыграл Эванса со счетом 6:3, 6:4. Публика встретила швейцарца стоячей овацией.

"Стоячая овация – это было очень по-особенному. Нельзя быть более счастливым, заматывая лодыжки, зашнуровывая обувь, возвращаясь на корт и получая такую поддержку. Я получил травму, наполняя ванну для моих детей. Это не совсем тот способ, каким я бы хотел покинуть теннис. Было бы хорошо выиграть еще один турнир Большого шлема, хотя я предпочел бы два, три или четыре", – цитирует Федерера Reuters.