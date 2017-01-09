Роналду – лучший футболист года по версии ФИФА (фото)
Награда лучшей футболистки мира досталась Карли Ллойд
Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.
В 2016 году Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.
Ранее он получил от France Football награду "Золотой мяч".
На награду также претендовал лучший игрок и бомбардир Евро-2016 француз Антуан Гризманн, представляющий "Атлетико".
Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана американка Карли Ллойд. 34-летняя футболистка во второй раз подряд признана ФИФА лучшей футболисткой планеты.
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