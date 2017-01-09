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Роналду – лучший футболист года по версии ФИФА (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/45_main.1483988321.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/45_tn.1483988321.jpg Мир Награда лучшей футболистки мира досталась Карли Ллойд

Роналду – лучший футболист года по версии ФИФА (фото)

Сегодня, 20:56

Награда лучшей футболистки мира досталась Карли Ллойд

Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

В 2016 году Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.

Ранее он получил от France Football награду "Золотой мяч".

На награду также претендовал лучший игрок и бомбардир Евро-2016 француз Антуан Гризманн, представляющий "Атлетико".

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана американка Карли Ллойд34-летняя футболистка во второй раз подряд признана ФИФА лучшей футболисткой планеты.

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футбол, Криштиану Роналду, ФИФА, FIFA's Best

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Сегодня|Спорт

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