Роналду – лучший футболист года по версии ФИФА (фото)

Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

В 2016 году Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.

Ранее он получил от France Football награду "Золотой мяч".

На награду также претендовал лучший игрок и бомбардир Евро-2016 француз Антуан Гризманн, представляющий "Атлетико".

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана американка Карли Ллойд. 34-летняя футболистка во второй раз подряд признана ФИФА лучшей футболисткой планеты.