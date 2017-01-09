Роналду: "Понимаю, почему представители "Барселоны" сегодня отсутствуют"

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе, выступил с речью после получения награды.

"Просто потрясающе! Для меня это не первый подобный опыт, но данную награду получаю впервые. Я очень рад. В первую очередь хотел бы поблагодарить своих партнеров, всю команду "Реал", тренера. Спасибо семье, брату, маме – всем! 2016-й был лучшим годом в моей карьере. У меня было много сомнений, но этот трофей отражает мои успехи. После того как выиграл важные турниры, сомнения отпали. Это был потрясающий год на личном и спортивном уровнях, никогда его не забуду.

Большое спасибо тем, кто за меня голосовал: болельщикам, капитанам команд, журналистам. Мне особо нечего добавить, поскольку награда говорит сама за себя. Я понимаю, почему представители "Барселоны" сегодня отсутствуют. Не было никаких сомнений, что я смогу взять этот трофей".