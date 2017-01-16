Роналду сравнялся с легендой "Реала" по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сравнялся с Уго Санчесом по количеству забитых пенальти в чемпионате Испании, сообщает Opta.

Португалец в воскресенье реализовал 11-метровый в матче против "Севильи" (1:2). Этот гол с пенальти стал 56-м для Роналду в составе "Реала" в испанском первенстве.

В этом сезоне Роналду провел 13 матчей в чемпионате, в которых забил 12 мячей. Ранее португалец был признан лучшим игроком 2016 года по версии France Football и ФИФА.

Уго Санчес выступал в Испании за "Реал", "Атлетико" и "Райо Вальекано". Мексиканец занял 1-е место по версии МФФИИС среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке.