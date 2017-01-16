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Роналду сравнялся с легендой "Реала" по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7885/21_main.1484555953.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/21_tn.1484555953.jpg Мир Португалец реализовал 11-метровый в матче против "Севильи"

Роналду сравнялся с легендой "Реала" по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании

Сегодня, 10:39

Португалец реализовал 11-метровый в матче против "Севильи"

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сравнялся с Уго Санчесом по количеству забитых пенальти в чемпионате Испании, сообщает Opta.

Португалец в воскресенье реализовал 11-метровый в матче против "Севильи" (1:2). Этот гол с пенальти стал 56-м для Роналду в составе "Реала" в испанском первенстве.

В этом сезоне Роналду провел 13 матчей в чемпионате, в которых забил 12 мячей. Ранее португалец был признан лучшим игроком 2016 года по версии France Football и ФИФА.

Уго Санчес выступал в Испании за "Реал", "Атлетико" и "Райо Вальекано". Мексиканец занял 1-е место по версии МФФИИС среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке. 
футбол, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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