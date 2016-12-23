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Роналду возглавил рейтинг 100 лучших игроков 2016 года версии The Guardian http://www.segodnya.ua/img/article/7825/53_main.1482507584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/53_tn.1482507584.jpg Мир В первую тройку также вошли Лионель Месси и Луис Суарес

Роналду возглавил рейтинг 100 лучших игроков 2016 года версии The Guardian

Вчера, 17:39

В первую тройку также вошли Лионель Месси и Луис Суарес

Роналду возглавил рейтинг 100 лучших игроков 2016 года версии The Guardian

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список лучших футболистов 2016 года по версии The Guardian.

На второй строчке расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Замкнул тройку лучших еще один форвард каталонской команды Луис Суарес.

Рейтинг лучших футболистов мира составлялся на основе голосов 124 экспертов из 45 стран.

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футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Луис Суарес

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Источник:

СЭ

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