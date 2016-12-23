Роналду: "Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это дети Сирии"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям.

"Это обращение посвящено детям из Сирии. Мы знаем, что вы очень страдаете сейчас.

Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами", – сказал игрок.

Благотворительная организация Save the Children объявила, что Роналду сделал "щедрое пожертвование", которое пойдет на приобретение одежды, еды и медикаментов для семей в Алеппо и других регионах Сирии.