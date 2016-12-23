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Роналду: "Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это дети Сирии" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/39_main.1482505676.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/39_tn.1482505676.jpg Мир Португальский футболист пожертвовал крупную сумму сирийским детям

Роналду: "Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это дети Сирии"

Вчера, 17:07

Португальский футболист пожертвовал крупную сумму сирийским детям

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям.

"Это обращение посвящено детям из Сирии. Мы знаем, что вы очень страдаете сейчас.

Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас. Я – с вами", – сказал игрок.

Благотворительная организация Save the Children объявила, что Роналду сделал "щедрое пожертвование", которое пойдет на приобретение одежды, еды и медикаментов для семей в Алеппо и других регионах Сирии.
футбол, Криштиану Роналду

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