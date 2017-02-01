Роспотребнадзор намерен штрафовать за санкционную еду в холодильниках – СМИ
За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей
Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу товаров, которые запрещено ввозить в Россию, сообщает meduza.io.
За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
Распространяется ли действие статьи на продукты, ввезенные для личного пользования, неизвестно.
В Кодексе об административных правонарушениях уже есть статья о несоблюдении запретов на ввоз товаров в Россию. Она предусматривает штрафы для граждан в размере от одной тысячи до 2500 рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. О хранении и продаже запрещенных товаров в этой статье ничего не говорится.
В России с 2014 года действует запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза и некоторых других стран. Эмбарго объявили в ответ на санкции, введенные против России в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
Запрет не распространяется на продукты, ввезенные для личного пользования.
В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов, ввезенных в Россию.
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