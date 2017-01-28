Россия готовится испытать свою новую систему ПРО

Сегодня, 15:16

Испытания будут проведены на полигоне Сары-Шаган в ближайшие два-три года

Россия готовится испытать свою новую систему ПРО. Фото: bastion-karpenko.ru
Россия готовится испытать свою новую систему ПРО. Фото: bastion-karpenko.ru

Испытания новой системы противоракетной обороны, которая создается в России, будут проведены "в ближайшие два-три года", сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО военно-космических сил России Ильгар Тагиев.

Испытания пройдут на полигоне Сары-Шаган.

По словам Тагиева, в эти же сроки будет полностью обновлена система ПРО Москвы и центрального промышленного района.

По данным ВКС РФ, сейчас проводятся работы по повышению технических характеристик системы противоракетной обороны.

Как отметил Тагиев, в настоящее время на вооружении российских военных "находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы".

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сообщили об обстреле водолазного судна "Почаев" Россией.
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Источник:

Интерфакс

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