Россия и Иран тоже виноваты в химатаке в Сирии – постпред США при ООН

8 Апреля 2017, 13:17

Москва всегда поддерживала Асада, когда он переходил "красную черту", отметила Хейли

Никки Хейли. Фото: AFP
Никки Хейли. Фото: AFP

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за химическую атаку в Идлибе лежит не только на правительстве Сирии, но и на Иране и России. Об этом она сказала во время заседания в Совбезе ООН, передает Корреспондент.

"Правительственный режим в Сирии – не единственный, кто несет ответственность за химическую атаку. На правительстве Ирана также лежит большая ответственность, так как оно долго защищало сирийского диктатора", – заявила Хейли на заседании Совбеза ООН.

Она добавила, что "правительство России также несет существенную ответственность".
По ее словам, Россия и Иран не реагировали должным образом на преступления сирийского президента Башара Асада.

"Каждый раз, когда Асад переходил "красную черту", Россия его защищала его, а это укрепляло Асада, а укрепление Асада ведет к большему числу смертей", – добавила постпред США.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин никак не осудил химатаку в Идлибе, жертвами которой, в том числе, стали 27 детей, зато ответный авиаудар США он назвал "нарушением международного права".
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