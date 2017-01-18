Россия и Турция проводят первую совместную операцию в Сирии

Авиаудары наносятся по 36 объектам ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб и согласованы с сирийской стороной, заявил российский генерал

ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявил на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает "РИА Новости".

Операция, согласованная с сирийской стороной, проходит в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней участвуют девять ударных самолетов ВКС — четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь турецких самолетов — четыре F-16 и четыре F-4.

Они наносят удары по 36 объектам, добавил Рудской.

"Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, оценка первых результатов операции показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой группировок.