Россия испытает ядерный поезд

Летные испытания ракеты для российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" намечены на 2019 год, сообщил в четверг РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в 2016 году успешно прошли бросковые испытания ракеты для этого комплекса. Бросковые испытания — первый этап проверки любых ракет. В ходе этих испытаний проверяется, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как ракета покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

Советский БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов. БЖРК "Баргузин" планируется разработать до 2018 года. Отмечается, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам. Это позволит БЖРК "Баргузин", как минимум до 2040 года, находиться в боевом составе РВСН. Сообщается, что таким образом, РВСН возвращаются к трехвидовой группировке, содержащей комплексы шахтного, подвижного и железнодорожного базирования.