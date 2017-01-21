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Россия испытает ядерный поезд http://www.segodnya.ua/img/article/7905/8_main.1485026592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/8_tn.1485026592.jpg Мир Отмечается, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам

Россия испытает ядерный поезд

Сегодня, 21:38

Отмечается, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам

Российский ядерный поезд испытают в 2019 году. Фото: пресс-служба РВСН
Российский ядерный поезд испытают в 2019 году. Фото: пресс-служба РВСН

Летные испытания ракеты для российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" намечены на 2019 год, сообщил в четверг РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в 2016 году успешно прошли бросковые испытания ракеты для этого комплекса. Бросковые испытания — первый этап проверки любых ракет. В ходе этих испытаний проверяется, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как ракета покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

Советский БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов. БЖРК "Баргузин" планируется разработать до 2018 года. Отмечается, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам. Это позволит БЖРК "Баргузин", как минимум до 2040 года, находиться в боевом составе РВСН. Сообщается, что таким образом, РВСН возвращаются к трехвидовой группировке, содержащей комплексы шахтного, подвижного и железнодорожного базирования.
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