Россия изолировала себя, встав в один ряд с Ираном и Сирией – Белый дом

Вчера, 21:09

Шон Спайсер обвинил Россию в "применении кампаний по информации или дезинформации с целью переложить на кого-то вину режима Асада"

Шон Спайсер. Фото: AFP
Шон Спайсер. Фото: AFP

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что Россия, несмотря на то, что не является неблагополучным государством, встала в один ряд с Сирией, Ираном и КНДР, изолировав себя.

"Россия изолирована. Они поставили себя в ряд с Сирией, Северной Кореей, Ираном. За исключением России, это всё неблагополучные государства", – заявил он журналистам на брифинге.

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации США заявил, что России следовало бы прекратить попытки отрицать ответственность президента Сирии Башара Асада за химическую атаку в провинции Идлиб и начать совместно с США работу по уничтожению сирийского химоружия. "У русских есть возможность остановить эту кампанию по дезинформации и принять на себя обязательство продвигать работу по уничтожению химоружия в Сирии вместе с нами", – сказал он во вторник журналистам.

Чиновник обвинил Россию в "применении кампаний по информации или дезинформации с целью переложить на кого-то вину режима Асада".

Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.
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Источник:

Интерфакс

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