Россия лишилась финала Кубка мира по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России приняла решение отказаться от проведения финала Кубка мира сезона-2016/17 в Тюмени.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи, также Россия осталась без этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира-2017 по биатлону и этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

"Федерация лыжных гонок России уже выразила FIS намерение вернуть себе доверие и подчеркнула приверженность к принципам чистого спорта. Первым шагом на этом пути стал отказ от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в марте 2017 года в Тюмени. FIS предоставит информацию о том, где пройдут соревнования, позднее", – говорится в заявлении на официальном сайте FIS.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ней утверждается, что более 1000 спортсменов якобы были причастны к допинговым махинациям.