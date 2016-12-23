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Россия лишилась финала Кубка мира по лыжным гонкам http://www.segodnya.ua/img/article/7824/75_main.1482497242.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/75_tn.1482497242.jpg Мир Соревнования должны были пройти в марте в Тюмене

Россия лишилась финала Кубка мира по лыжным гонкам

Сегодня, 14:43

Соревнования должны были пройти в марте в Тюмене

Гонок в Тюмене не будет. Фото AFP
Гонок в Тюмене не будет. Фото AFP

Федерация лыжных гонок России приняла решение отказаться от проведения финала Кубка мира сезона-2016/17 в Тюмени.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи, также Россия осталась без этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира-2017 по биатлону и этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

"Федерация лыжных гонок России уже выразила FIS намерение вернуть себе доверие и подчеркнула приверженность к принципам чистого спорта. Первым шагом на этом пути стал отказ от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в марте 2017 года в Тюмени. FIS предоставит информацию о том, где пройдут соревнования, позднее", – говорится в заявлении на официальном сайте FIS.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ней утверждается, что более 1000 спортсменов якобы были причастны к допинговым махинациям.
допинг, лыжные гонки

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СЭ

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