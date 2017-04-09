Россия намерена вооружиться новейшими ракетными комплексами

Вчера, 04:34

Российские генерал напомнил, что сейчас на вооружении ракетных сил РФ комплексы С-400

Ракетный комплекс С-500. Фото: скриншот
Ракетный комплекс С-500. Фото: скриншот

Российские воздушно-космические силы намерены вооружиться новейшими зенитными ракетными комплексами С-500. Об этом заявил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас на вооружении ракетных сил РФ комплексы С-400.

"Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", – сказал Бондарев.

Сравнение ракетных комплексов С-500 и С-400.

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Напомним, 8 марта зампредседателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Пол Селва заявлял, что Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования в нарушение "духа и целей" договора между РФ и США о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В свою очередь в Кремле опровергли информацию о развертывании крылатых ракет на своей территории и отмечают приверженность договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
россия, генерал, рф, бондарев, ракетный комплекс

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