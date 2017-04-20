Россия неожиданно заблокировала проект заявления Совбеза ООН по Северной Корее – СМИ

Как отмечается, Москва выступает против изъятия слов "через диалог" в последнем заявлении, когда речь идет о вопросах дипломатического урегулирования ситуации в КНДР

Россия заблокировала проект заявления США в Совете Безопасности ООН по осуждению последнего ракетного испытания КНДР. Об этом сообщает The Voice of America, передает "Украинская правда".

В заявлении говорится, что незаконная деятельность КНДР по тестированию баллистических ракет приведет к созданию системы доставки ядерного оружия и значительно увеличит напряженность в регионе и за его пределами.

"Непонятно, почему Россия заблокировала заявление, которое практически идентично заявлению Совбеза по осуждения испытаний баллистических ракет, которое было одобрена Россией в феврале", – сообщает The Voice of America.

Однако дипломаты говорят, что Москва выступает против изъятия слов "через диалог" в последнем заявлении, когда речь идет о вопросах дипломатического урегулирования ситуации в КНДР.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возглавит запланированное на 28 апреля заседания Совета безопасности ООН по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Как известно, Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип еще не известен.