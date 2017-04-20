Россия неожиданно заблокировала проект заявления Совбеза ООН по Северной Корее – СМИ

Сегодня, 10:02

Как отмечается, Москва выступает против изъятия слов "через диалог" в последнем заявлении, когда речь идет о вопросах дипломатического урегулирования ситуации в КНДР

Совбез ООН. Фото: из открытых источников
Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Россия заблокировала проект заявления США в Совете Безопасности ООН по осуждению последнего ракетного испытания КНДР. Об этом сообщает The Voice of America, передает "Украинская правда".

В заявлении говорится, что незаконная деятельность КНДР по тестированию баллистических ракет приведет к созданию системы доставки ядерного оружия и значительно увеличит напряженность в регионе и за его пределами.

"Непонятно, почему Россия заблокировала заявление, которое практически идентично заявлению Совбеза по осуждения испытаний баллистических ракет, которое было одобрена Россией в феврале", – сообщает The Voice of America.

Однако дипломаты говорят, что Москва выступает против изъятия слов "через диалог" в последнем заявлении, когда речь идет о вопросах дипломатического урегулирования ситуации в КНДР.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возглавит запланированное на 28 апреля заседания Совета безопасности ООН по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Как известно, Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип еще не известен.
россия, США, Совбез ООН, КНДР, северная корея

Вы сейчас просматриваете новость "Россия неожиданно заблокировала проект заявления Совбеза ООН по Северной Корее – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Северная Корея провела уже пять подземных ядерных испытаний, о которых мировая общественность узнавала из сообщений японских и американских сейсмологов. Фото: LoveOpium

Американцы создали 3D-модель северокорейского центра ядерных испытаний

Сегодня, 06:50

На карте поверхности отмечены точки, где проводились предыдущие ядерные испытания; разработчики обещают, что как только в СМИ появятся сообщения о новых взрывах, их немедленно отметят в модели

Мир

Авианосец "Карл Винсон". Фото: ru.aliexpress.com

Авианосная ударная группа ВМС США направляется к берегам Корейского полуострова – Пентагон

Вчера, 15:29

По имеющимся данным, в настоящее время авианосная группа идет от берегов Индонезии по Южно-Китайскому морю в северном направлении

Мир

Никки Хейли. Фото: AFP

Постпред США в ООН назвала страны, которые могут спровоцировать следующий мировой конфликт

Вчера, 14:41

Обращаясь к Сирии, Хейли напомнила, что война в стране идет уже седьмой год и все началось с антиправительственных акций протеста

Мир

Дмитрий Песков. Фото: politobzor.net

У Путина раскритиковали идею ввести санкции против КНДР

Вчера, 12:59

Песков заявил, что такой шаг будет "бесперспективным"

Мир

Система ПВО разрабатывалась совместно с Японией и нацелена на сбитие северокорейских ракет средней дальности. Фото: media.defense.gov

В Пентагоне испытают систему ПРО для перехвата ракет КНДР

Вчера, 09:14

В рамках первых учений будет использоваться модернизированная ракета, запускаемая с корабля ВМФ

Мир

КНДР вактивно проводит ракетные испытания. Фото: AFP

США готовы сбивать ядерные ракеты Северной Кореи - СМИ

Вчера, 08:43

Пентагон хочет убедить КНДР отказаться от ядерной программы

Мир

В КНДР показали видео ракетного удара по США

Вчера, 08:20

Боеголовка в ролике поражает американский город

Мир

Эксперты, увидев снимки, удивились. Фото: Yahoo

Отвлекающий маневр: в КНДР сотрудники на ядерном полигоне играют в волейбол

Вчера, 05:00

Специалисты мониторинговой группы 38 North считают, что это отвлекающий маневр и полигон находится в режиме готовности к ядерному испытанию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования