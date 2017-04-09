Россия объяснила странные контейнеры на авиабазе в Сирии

РосСМИ утверждают, что емкости на авиабазе Шайрат – это бомбовые контейнеры

В Минобороны РФ отрицают нахождение химического оружия на базе Шайрат, об этом говорится в сюжете телеканала "Россия 24".

В российских СМИ заявили, что емкости, которые ранее блогеры приняли за бочки для хранения химического оружия, это бомбовые контейнеры.

Напомним, блогеры из команды Conflict Intelligence Team проанализировали фотографии, сделанные российскими корреспондентами на уничтоженной американскими ракетами военно-воздушной базе в Сирии, обнаружив на них, предположительно, контейнеры с химическим оружием.