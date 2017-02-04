Россия ограничит ввоз яиц и мяса птицы из Евросоюза

Россельхознадзор предупредил о предстоящем запрете на импорт продуктов птицеводства из ряда стран Европы, в которых зафиксирован высокий уровень заболеваемости птичьим гриппом. О введении ограничений сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передает "Интерфакс". По ее словам, в список стран, на которых будет наложено ограничение, вошли Австрия, Великобритания, Венгрия, Болгария, Греция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Во всех этих странах, по информации российского ведомства, был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Указано, что запрет на импорт будет наложен на все виды продукции птицеводства, и продукцию, содержащую в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц.

Как уточнила Мелано, в связи с потребностью в импорте подобной продукции Россия обратится к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой посодействовать в получении дополнительной информации о соблюдении норм контроля над распространением инфекции. Страны, которые не окажут необходимой информации, потеряют право на поставку птицы в РФ. Ряд продуктов, в том числе и мясо птицы, уже запрещены к поставкам в Россию в связи с действием продовольственного эмбарго. Однако запрет не действует на поставку живой птицы и инкубационных яиц.

2 февраля Россельхознадзор запретил поставки в Россию говядины из Новой Зеландии. Запрет вступает в силу с 6 февраля. Как пояснили в ведомстве, такое решение принято из-за обнаружения в мясе рактопамина (вещества, используемого в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы), который запрещен в РФ.

С 6 февраля Россельхознадзор также приказал ограничить поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Беларуси. В РФ сомневаются в "истинности белорусского происхождения" сырья на некоторых предприятиях Минской области. Ведомство подозревает, что в Беларуси существуют мошеннические схемы при производстве продуктов из говядины, когда вместо белорусского мяса используется украинское сырье. Напомним, на днях Россия без предварительного уведомления установила пограничную зону на границе с Беларусью.