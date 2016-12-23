Россия отправляет в Сирию военную полицию
Как сообщается, подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту
Батальон военной полиции Минобороны РФ, направленный в Алеппо, укомплектован только контрактниками, говорится в сообщении оборонного ведомства, передает "РИА Новости"
"Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения доподготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим… Подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту", – говорится в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях в четверг вечером ввели в Алеппо батальон военной полиции.
Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.
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