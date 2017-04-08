Россия перебросила к Сирии вооруженный "до зубов" боевой корабль

8 Апреля 2017, 13:26

Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав постоянного соединения ВМФ РФ

Российский фрегат &quot;Адмирал Григорович&quot;. Фото: yaostrov.ru
Российский фрегат "Адмирал Григорович". Фото: yaostrov.ru

Россия перебросила фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" в Средиземное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитана первого ранга Вячеслава Трухачева.

"Сегодня фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в период с 3 по 5 апреля Адмирал Григорович являлся кораблем-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск и принял участие в двусторонних российско-турецких военно-морских учениях типа PASSEX.

"Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами Калибр-НК, ракетным комплексом самообороны Штиль-1, артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами. Он может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Напомним, накануне Россия начала срочно перебрасывать боевые корабли к берегам Сирии. Это связано с ракетной атакой США, в результате которой был уничтожен военный аэродром Шайрат в Сирии.
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