Россия попросила США не вести себя в КНДР "как в Сирии"

Сегодня, 13:02

Лавров раскритиковал действия и Пхеньяна, и Вашингтона

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что США воздержатся от односторонних действий в отношении КНДР.

"Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН. Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет", — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что США будут следовать линии, которую президент Дональд Трамп "неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании".

Напомним, ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.
мид, КНДР, дональд трамп, Сергей Лавров, Карл Винсон

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