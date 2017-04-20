Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии – СМИ

Сегодня, 17:54

Как отмечается, российская авиация нанесла удар по населенному пункту Карф Зиту в провинции Хама

РФ бомбит Сирию. Фото: соцсети
РФ бомбит Сирию. Фото: соцсети

Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии. Об этом в Twitter сообщил немецкий журналист Джулиан Рьопке.

"Силы кремлевского режима жестоко сбрасывают "парашютные бомбы" на Карф Зиту в провинции Хама", – говорится в его сообщении.

Журналист также обнародовал видеозапись, как самолет сбрасывает бомбы.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов к российской базе Хмеймим в Латакии, чтобы защитить их от возможных ударов США.
видео, Сирия, бомбы, вкс рф
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фронтовой бомбардировщик Су-24М2. Фото: авиару.рф

Асад переместил все свои боевые самолеты к российской базе Хмеймим в Латакии - CNN

Сегодня, 09:13

Как отмечается, в Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов

Мир

Мартин Шефер. Фото из открытых источников

В МИД Германии предупредили РФ, Иран и Турцию относительно будущего Сирии

Вчера, 15:16

По словам Мартина Шефера, в мирном процессе должен принимать участие Запад

Мир

Сирию разрывают взрывы. Фото: AFP

В Алеппо прогремел мощный взрыв

Вчера, 13:30

По последним данным, погибли шесть человек. Что стало причиной трагедии - пока не сообщается 

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп идет на сближение с Эрдоганом - Gazeta Wyborcza

Вчера, 10:21

По мнению издания, телефонный звонок Трампа был заранее запланированным, а разговор главным образом касался Сирии

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Трамп сделал Путину предложение: в чем суть вопроса

Вчера, 09:23

СМИ отмечают, что задумку американского президента передал Кремлю Тиллерсон во время визита в Москву

Мир

Пострадавшие от авианалетов люи. Фото: AFP

В результате авианалетов в Сирии за сутки погибли десятки людей

Вчера, 01:57

По данным спасателей и мониторинговых служб, среди погибших - девять детей в возрасте 2-13 лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования