Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии – СМИ

Как отмечается, российская авиация нанесла удар по населенному пункту Карф Зиту в провинции Хама

Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии. Об этом в Twitter сообщил немецкий журналист Джулиан Рьопке.

"Силы кремлевского режима жестоко сбрасывают "парашютные бомбы" на Карф Зиту в провинции Хама", – говорится в его сообщении.

Журналист также обнародовал видеозапись, как самолет сбрасывает бомбы.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов к российской базе Хмеймим в Латакии, чтобы защитить их от возможных ударов США.