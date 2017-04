Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии – СМИ

Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии. Об этом в Twitter сообщил немецкий журналист Джулиан Рьопке.

"Силы кремлевского режима жестоко сбрасывают "парашютные бомбы" на Карф Зиту в провинции Хама", – говорится в его сообщении.

#Footage

The #Kremlin regime air force brutally drops (parachute) bombs on #KafrZita in #Hama province.https://t.co/fcUGcymi0z#Syria pic.twitter.com/W3Fa082K3b