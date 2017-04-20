Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии – СМИ
Как отмечается, российская авиация нанесла удар по населенному пункту Карф Зиту в провинции Хама
Россия применила "парашютные бомбы" в Сирии. Об этом в Twitter сообщил немецкий журналист Джулиан Рьопке.
"Силы кремлевского режима жестоко сбрасывают "парашютные бомбы" на Карф Зиту в провинции Хама", – говорится в его сообщении.
#Footage— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 20 апреля 2017 г.
The #Kremlin regime air force brutally drops (parachute) bombs on #KafrZita in #Hama province.https://t.co/fcUGcymi0z#Syria pic.twitter.com/W3Fa082K3b
Журналист также обнародовал видеозапись, как самолет сбрасывает бомбы.
Ранее сообщалось, что сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов к российской базе Хмеймим в Латакии, чтобы защитить их от возможных ударов США.
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