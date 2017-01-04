Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Россия применяла в Сирии тактику "выжженной земли" – директор ЦРУ http://www.segodnya.ua/img/article/7855/26_main.1483531532.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/26_tn.1483531532.jpg Мир "Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов", — заявил Бреннан

Россия применяла в Сирии тактику "выжженной земли" – директор ЦРУ

Сегодня, 14:04

"Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов", — заявил Бреннан

фото AFP
фото AFP

Применение Россией тактики "выжженной земли"  в Сирии  привело к гибели мирных жителей.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.

В ходе интервью Бреннан также ответил на вопрос, могла ли стать ситуация в Сирии лучше, если бы США вмешались в конфликт.

По его словам, "никто не мог предвидеть того, что произошло в Сирии". Бреннан отметил, что, если бы была возможность изменить события, то не только США, но и другим странам следовало бы предпринять действия для того, "чтобы помешать ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусре" и "Аль-Каиде" набрать силу".

Бреннан также заявил, что Россия "приняла всю оппозицию за террористов". "И поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев", — заявил Бреннан.

По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии "в какой-то степени" можно назвать тактикой "выжженной земли", которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. "Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов", — заявил Бреннан.

Как сообщалось, Российская Федерация применяла в Сирии палубную авиацию и крылатые ракеты. Минобороны РФ и российские СМИ неоднократно публиковали на видеохостинге YouTube ролики с ковровыми бомбардировками Сирии.
россия, Сирия, США, ЦРУ, алеппо

Вы сейчас просматриваете новость "Россия применяла в Сирии тактику "выжженной земли" – директор ЦРУ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Пол Райан. Фото: wikipedia.org

Палату представителей США возглавил сторонник санкций против России

Сегодня, 10:05

Пола Райана, который упрекал Обмаму в медлительности во время реакции на действия Путина, переизбрали спикером

Мир

Посол Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org

Посол Украины в США рассказал о судьбе санкций против России

Вчера, 19:02

Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение

Мир

Фото: AFP

Первая пресс-конференция Трампа планируется после прощальной от Обамы

Вчера, 18:08

Названа планируемая дата первой пресс-конференции Трампа

Мир

Вскоре "Ад. Кузнецов" попыхтит в РФ. Фото AFP

"Адмирал Кузнецов" уже навоевался - СМИ

Вчера, 17:28

Ожидается, что в январе "Адмирал Кузнецов" пойдет в Североморск

Мир

Теракт в Стамбуле не остановит турецкую операцию в Сирии, заявили в Анкаре. Фото: AFP

В Анкаре рассказали, как новогодний теракт в Стамбуле связан с Сирией

Вчера, 12:02

Вице-премьер Куртулмуш считает, что теракт является посланием Турции, однако операция в Сирии не будет остановлена

Политика

Стивен Пайфер. Фото openukraine.org

Экс-посол США пояснил, почему Трамп не сможет отменить все санкции против России

Вчера, 11:05

Трамп будет выглядеть глупо, если бы он сказал Москве о возвращении назад 35 разведчиков, отметил Стивен Пайфер

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.