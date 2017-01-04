Россия применяла в Сирии тактику "выжженной земли" – директор ЦРУ

"Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов", — заявил Бреннан

Применение Россией тактики "выжженной земли" в Сирии привело к гибели мирных жителей.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.

В ходе интервью Бреннан также ответил на вопрос, могла ли стать ситуация в Сирии лучше, если бы США вмешались в конфликт.

По его словам, "никто не мог предвидеть того, что произошло в Сирии". Бреннан отметил, что, если бы была возможность изменить события, то не только США, но и другим странам следовало бы предпринять действия для того, "чтобы помешать ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусре" и "Аль-Каиде" набрать силу".

Бреннан также заявил, что Россия "приняла всю оппозицию за террористов". "И поэтому они предприняли эти смелые и, как мне кажется, безрассудные военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев", — заявил Бреннан.

По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии "в какой-то степени" можно назвать тактикой "выжженной земли", которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. "Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов", — заявил Бреннан.

Как сообщалось, Российская Федерация применяла в Сирии палубную авиацию и крылатые ракеты. Минобороны РФ и российские СМИ неоднократно публиковали на видеохостинге YouTube ролики с ковровыми бомбардировками Сирии.